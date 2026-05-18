Elodie ha condiviso sui social una foto che mostra un bacio con Franceska Nuredini, confermando così la relazione tra le due. La foto è stata scattata durante una vacanza in Giappone e rappresenta il primo scatto pubblico che ritrae i due insieme in modo esplicito. La cantante ha deciso di rendere nota questa intimità, mettendo così fine alle speculazioni sulla loro relazione. La fotografia ha ricevuto numerosi commenti da parte dei follower.

Elodie ufficializza la relazione con Franceska Nuredini pubblicando per la prima volta la foto di un bacio. La cantante, infatti, ha pubblicato una serie di scatti sul suo profilo Instagram che la immortalano insieme alla ballerina durante la loro vacanza in Giappone. Tra le foto pubblicate nel carosello, c’è ne è una che immortala la coppia mentre si scambia un bacio. Già in passato l’interprete aveva pubblicato diversi scatti con la sua nuova fiamma, ma è la prima volta che viene proposta un’istantanea nella quale la cantante e la ballerina si baciano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie) Di recente, la giornalista Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter aveva rivelato i retroscena della relazione tra le due. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Elodie e la relazione con Franceska Nuredini: la prima foto del bacio durante la vacanza in Giappone

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Elodie e Franceska Nuredini: la verità sulla loro storia e il bacio che conferma tutto

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#Elodie mostra il bacio con Franceska Nuredini durante il viaggio in Giappone e pubblica sui social immagini intime della vacanza. Tra templi e strade illuminate, la cantante conferma il legame con la ballerina senza usare dichiarazioni ufficiali. x.com

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