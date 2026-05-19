Elodie ha condiviso su Instagram una foto del primo bacio con Franceska Nuredini, confermando così la loro relazione. La cantante ha pubblicato anche alcuni scatti del viaggio in Giappone, dove si vede la coppia mentre passeggia e si abbraccia tra i paesaggi asiatici. I post mostrano momenti di intimità e complicità, accompagnati da didascalie che evidenziano la loro vicinanza. La notizia ha fatto il giro dei social, attirando l’attenzione dei follower.

Tra pagode, vie brulicanti di vita, corsi di cucina, cervi, onsen e tramonti, spunta la foto in cui Elodie e la compagna si abbracciano scambiandosi un bacio, di sera, probabilmente dopo una cena, all'angolo della strada. Il viaggio di coppia sembra quindi sancire un nuovo capitolo della loro relazione, di cui le prime indiscrezioni hanno cominciato a circolare ad inizio anno, confermando la serietà dell'impegno reciproco delle due artiste. Anche nel della ballerina è apparso un post riassuntivo del viaggio in Giappone, in cui si vede Elodie provare del sake, poi le due a tavola, in una foresta di bambù, camminando mano nella mano mentre scendono da una scalinata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elodie rende ufficiale la relazione con Franceska Nuredini e pubblica la foto del primo bacio su Instagram

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ELODIE convive con FRANCESKA NUREDINI a Milano dopo romance in Thailandia

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