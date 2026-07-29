Il centrodestra ha annunciato i candidati alle prossime elezioni amministrative: tra i nomi spiccano Guaraldi e Minarelli per Fratelli d’Italia. La loro candidatura rafforza la presenza del partito nell’area dell’opposizione. La scelta arriva in un momento di crescente attività politica in vista delle consultazioni. La proposta ufficiale è stata comunicata attraverso i canali del partito, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le aree di competenza.

Diventa sempre più frizzante la scena politica che in vista delle elezioni amministrative sta mostrando movimenti interessanti, nell’area dell’opposizione. Dopo le prime spallate, ora pare essere entrata davvero in zona calda, iniziando a mettere concretezza su ciò che si troverà entrando nella cabina elettorale a maggio 2027 per decidere il nome del prossimo sindaco. Secondo forti indiscrezioni, Fratelli d’Italia avrebbe già due cavalli su cui puntare, due uomini molto diversi ma entrambi con esperienza e in vista. Scelti dalla base centese del partito di governo, infatti, sarebbero due figure tra le quali scegliere insieme al centodestra unito: un profilo politico e l’altra individuata tra il tessuto sociale centese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, FdI lancia Guaraldi e Minarelli

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