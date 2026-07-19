Bus gratis a migranti FdI lancia una petizione | Il Comune discrimina
Il partito Fratelli d’Italia ha avviato una petizione per chiedere al Comune di sospendere la proposta di offrire trasporti pubblici gratuiti ai richiedenti asilo. La proposta di rendere gratis il trasporto pubblico per questa categoria ha suscitato reazioni di opposizione, che la definiscono discriminatoria e inaccettabile. La raccolta firme mira a impedire che il Comune attui questa misura.
"Inaccettabile", "una discriminazione al contrario", "uno scandalo assoluto". Fratelli d’Italia lancia una raccolta firme per chiedere al Comune di rinunciare all’ipotesi di garantire la gratuità del trasporto pubblico ai richiedenti asilo. Lo fa distribuendo però un volantino dove usa la parola immigrati: "Gli italiani pagano di più. Gli immigrati non pagano nulla? Firma contro l’autobus gratis agli immigrati voluto da Lepore". Una petizione lanciata direttamente dalla propria sede di via Stalingrado. La coordinatrice provinciale del partito Marta Evangelisti già alcuni giorni fa aveva lanciato la protesta, direttamente con un’interrogazione in Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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