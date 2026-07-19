Bus gratis a migranti FdI lancia una petizione | Il Comune discrimina

Notizia in breve

Il partito Fratelli d’Italia ha avviato una petizione per chiedere al Comune di sospendere la proposta di offrire trasporti pubblici gratuiti ai richiedenti asilo. La proposta di rendere gratis il trasporto pubblico per questa categoria ha suscitato reazioni di opposizione, che la definiscono discriminatoria e inaccettabile. La raccolta firme mira a impedire che il Comune attui questa misura.