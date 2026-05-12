Le ultime rilevazioni sulle elezioni comunali mostrano il partito di centrodestra in testa con una percentuale di consensi più alta rispetto alle altre forze politiche, mentre il Partito Democratico registra una leggera crescita. Tra gli elettori, si contano ancora circa il 27% che si dichiara indeciso, mentre si cerca di capire come il PD possa ridurre il divario con il primo partito. La presenza di elettori indecisi rimane uno degli aspetti più analizzati nel panorama delle intenzioni di voto.

? Domande chiave Come può il PD recuperare terreno rispetto al primato di FdI?. Chi sono gli elettori che compongono il misterioso 27% di indecisi?. Cosa spinge i cittadini a scegliere figure fuori dalla politica classica?. Come cambieranno i servizi locali con questo nuovo mosaico di voti?.? In Breve PD al 22% e M5S al 12,2% con flessione dello 0,2%. Futuro Nazionale di Vannacci cresce allo 3,9% mentre Lega sale al 6,2%. Il 27% degli intervistati SWG non ha espresso una preferenza di voto. Elezioni amministrative previste tra dodici giorni a Messina e Reggio Calabria. A dodici giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgeranno comuni come Messina e Reggio Calabria, i nuovi dati del sondaggio SWG delineano un quadro in movimento dove Fratelli d’Italia mantiene il primato con il 28,8% dei consensi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni comunali: FdI guida i sondaggi, PD in lieve ripresa

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