E’ andata in scena ad Amandola ‘La Notte del Tartufo’
Sabato 25 luglio, una piazza di Amandola si è riempita di giovani e persone di tutte le età per la serata di ‘La Notte del Tartufo’. La festa ha avuto come protagonista il tartufo bianco, in vista della rassegna ‘Diamanti a Tavola’ prevista a novembre. La piazza è stata animata da bancarelle, degustazioni e musica, con un’ampia partecipazione che ha reso l’evento un successo.
Una piazza gremita, in particolare di tantissimi giovani che si sono ritrovati nel cuore della città per fare festa, hanno decretato il successo de ‘La Notte del Tartufo’, andata in scena, sabato 25 luglio, come imperdibile anteprima di ‘Diamanti a Tavola’ rassegna di novembre dedicata al tartufo bianco. Piazza Risorgimento ha ospitato il ‘Mercatino del Tartufo’ a cura dell’Atam Sibillini, dove i tartufai hanno esposto e posto in vendita le eccellenze locali, a partire dal pregiato tartufo nero estivo di Amandola. Per dare il benvenuto a cittadini e visitatori, l’Amministrazione ha offerto un gradito aperitivo a tutti i presenti in piazza a base di tartufo nero inaugurando all’insegna della convivialità una serata partecipata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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