E’ andata in scena ad Amandola ‘La Notte del Tartufo’

Notizia in breve

Sabato 25 luglio, una piazza di Amandola si è riempita di giovani e persone di tutte le età per la serata di ‘La Notte del Tartufo’. La festa ha avuto come protagonista il tartufo bianco, in vista della rassegna ‘Diamanti a Tavola’ prevista a novembre. La piazza è stata animata da bancarelle, degustazioni e musica, con un’ampia partecipazione che ha reso l’evento un successo.