Sono state aperte le iscrizioni per il corso di nuoto estivo dedicato ai ragazzi ad Amandola. Le tariffe varieranno in base al valore dell'ISEE. Se dovesse piovere durante le lezioni, i partecipanti saranno spostati in una struttura coperta vicina. Le iscrizioni si chiudono a breve e i partecipanti verranno informati sulle modalità di pagamento e sui dettagli logistici.

? Domande chiave? In Breve Il Comune di Amandola apre le iscrizioni per il corso di nuoto estivo 2026 rivolto ai ragazzi. Il Comune di Amandola ha ufficializzato l’apertura delle iscrizioni per il corso di nuoto 2026, un’iniziativa dedicata ai bambini e ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni che frequentano la scuola dell’obbligo. L’attività sportiva si terrà dal 6 al 17 luglio 2026, garantendo dieci lezioni complessive per favorire la crescita motoria e la socializzazione dei più giovani del territorio. Il programma, che si svolgerà principalmente presso la piscina all’aperto del Comune di Venarotta, prevede sessioni mattutine tra le ore 9:00 e le 12:30, includendo anche attività sportive ed educative multilaterali e una merenda per tutti i partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoto estivo ad Amandola: aperte le iscrizioni per i ragazzi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Nuoro, iscrizioni aperte estivo gratuito: 160 postiA Nuoro sono aperte le iscrizioni gratuite per il programma estivo, che offre 160 posti disponibili.

Servizio Trasporto Scolastico ad Avellino, aperte le iscrizioniA partire dal 14 aprile 2026, sono state aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico destinato agli studenti delle scuole dell’infanzia,...