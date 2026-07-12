I lavori per il Museo del Tartufo di Amandola sono quasi terminati. La struttura, all’interno della Collegiata, sarà un grande spazio dedicato al tartufo e rappresenta un’installazione unica nelle zone montane dei Sibillini. La trasformazione del locale è in fase di completamento e si prevede che il museo sarà aperto a breve. La struttura ospiterà esposizioni e approfondimenti sulla produzione e il valore del tartufo locale.

Sono in via di ultimazione i lavori per l’allestimento del Museo del tartufo di Amandola, che andrà a trasformare la Collegiata in un grande contenitore museale, una struttura unica nel suo genere nell’area montana dei Sibillini. Esistono infatti già due musei ai Amandola, sempre nella stessa struttura: quello del Paesaggio (foto), ben strutturato e già operativo da molti anni, e quello più recente dedicato alle opere d’arte, dove sono state alloggiate le creazioni del territorio salvate dal sisma e dove si trova ubicato anche un laboratorio del restauro di questi manufatti, che ha consentito di ridare luce e vita a capolavori danneggiati dal tempo e dal terremoto stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Amandola, quasi pronto il Museo del Tartufo

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