dsquared2 e roma il brand canadese diventa fashion partner del club

Dsquared2 sarà il nuovo fashion partner del club di calcio, accompagnando la squadra nella prossima stagione di Serie A e Champions League. Il marchio canadese, fondato dai fratelli Dean e Dan Caten, collaborerà con il club per le iniziative di merchandising e comunicazione. La partnership entrerà in vigore con l'inizio della stagione sportiva e durerà almeno un anno. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato termini economici o dettagli contrattuali.

Dsquared2 e Roma affronteranno la Serie A e la Champions League assieme a partire dalla prossima stagione. Il marchio dei fratelli Dean e Dan Caten diventa Official Fashion Partner del club giallorosso, in un accordo pluriennale che parte dalla prossima stagione e che porta la firma di Dsquared2 su tutto quello che finora era terreno neutro: giacche, uniformi da trasferta, tenute per gli eventi ufficiali, sia per la squadra maschile che per quella femminile, oltre che per lo staff tecnico. Il dettaglio che rende la cosa interessante, più della semplice operazione commerciale, è la coincidenza simbolica che i due stilisti canadesi hanno messo subito in primo piano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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