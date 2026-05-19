Il brand della svolta eco si vende al re del fast fashion | così Shein si è mangiato Everlane

Un noto marchio di abbigliamento, precedentemente riconosciuto per il suo stile semplice ed eco-sostenibile e per una politica dei prezzi accessibili, potrebbe essere acquisito da uno dei principali gruppi del settore del fast fashion. La società, che fino a poco tempo fa si distingueva per l’impegno ambientale, potrebbe passare sotto il controllo di una grande azienda internazionale specializzata in moda a basso costo. La trattativa, ancora in corso, riguarda un possibile passaggio di proprietà che cambierebbe la direzione del brand.

Da simbolo della moda "ecologica" a controllata del colosso del fast fashion Shein. È questa la parabola che potrebbe percorrere Everlane, il brand che nell'epoca pre-Covid si era distinto per i suoi capi di abbigliamento eleganti ed essenziali e per una politica di prezzi "radicalmente. 🔗 Leggi su Today.it

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