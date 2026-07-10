7 brand della berlin fashion week che dovresti conoscere

Durante la Berlin Fashion Week sono stati presentati sette brand di moda. La manifestazione si è consolidata come un evento ricorrente nel settore, con i brand che mostrano le loro collezioni direttamente durante le sfilate. La settimana della moda si è affermata come un momento importante per la crescita e la visibilità di queste aziende, diventando un punto di riferimento nel panorama internazionale.

La Berlin Fashion Week è diventata un appuntamento fisso nel calendario ufficiale della moda e oramai non ha più bisogno di presentazioni: da un paio di stagioni parla direttamente attraverso i brand che riesce a far crescere. Mentre gran parte del sistema moda arranca, usiamo un eufemismo, e anche le fashion week più strutturate faticano ad attirare in calendario nomi nuovi capaci di sostenere i costi di uno show, Berlino sembra aver trovato la sua formula ideale. Berlin Contemporary, il programma finanziato dal Senato cittadino e dal Fondo europeo di sviluppo regionale, distribuisce ogni stagione premi e fondi ad alcuni marchi selezionati. Il Fashion Council Germany porta fisicamente in città buyer e stampa internazionale, alimentando l'attenzione attorno ai brand. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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