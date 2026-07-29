Il centrocampista brasiliano della Juventus ha poche chance di rimanere in squadra, poiché il suo obiettivo è trasferirsi in Premier League. Durante i primi test amichevoli della nuova stagione, il giocatore ha mostrato poche possibilità di conferma nel club italiano. La società sta valutando eventuali offerte e il suo futuro resta incerto, con l’interesse di diversi club inglesi.

sul futuro del centrocampista brasiliano della Juve. I primi test amichevoli della nuova stagione bianconera hanno confermato in tutto e per tutto le consuete luci e ombre di Douglas Luiz: se da un lato si rivela indubbiamente l’elemento con il tasso qualitativo più elevato dell’intera rosa, dall’altro continuano a pesare ritmi di gioco troppo blandi, evidenti ritardi nella condizione atletica e una marcata difficoltà nella fase di ripiegamento e nelle corse all’indietro. Luciano Spalletti ne riconosce l’indiscusso valore tecnico, ma per la costruzione del suo impianto di gioco ha urgente bisogno di certezze e intensità che il centrocampista brasiliano attualmente non riesce a garantire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz, poche possibilità di conferma: lui ha un sogno in Premier League. Le ultimissime

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus, sondaggio dalla Premier League per Douglas Luiz: i dettagli | CMUn sondaggio dalla Premier League interessa il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, ex in prestito all’Aston Villa.

Douglas Luiz si gioca concretamente la conferma: l’idea di Spalletti su di luiDouglas Luiz ha terminato il prestito all’Aston Villa e torna a disposizione della società.

Temi più discussi: Douglas Luiz può avere un'altra occasione alla Juventus? La prova in amichevole e le parole di Spalletti sul brasiliano; Douglas Luiz balneare, Miretti in vetrina mercato, Perin allontana il portiere; Douglas Luiz, altro flop: la Juve così si allontana. Ore decisive per Kolo Muani; Juventus, Douglas Luiz ancora sottotono: sarà addio?.

? MEZZOGIORNO #MERCATO #JUVE #KIA TRA #ZIRKZEE E #DOUGLAS LUIZ, #SPALLETTI SOGNA #BRAHIM DIAZ #NEWS #ULTIMISSIME #GJUST #BACCI #ALBANESE ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE & TWITCH x.com

Pagina 1 | La Juve parla con l'agente, Douglas Luiz ha un sogno: spunta l'ipotesi scambioUltimatum per il brasiliano che in bianconero non avrebbe il posto da titolare assicurato: tutti gli scenari per il futuro ... tuttosport.com

Douglas, così non vaDouglas Luiz non cambia marcia: così la Juventus rischia di perdere tempo, una seconda occasione che finora non è stata sfruttata. Luciano Spalletti gli ha concesso una nuova possibilità, ma Douglas ... tuttojuve.com