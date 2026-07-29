Douglas Luiz poche possibilità di conferma | lui ha un sogno in Premier League Le ultimissime

Da juventusnews24.com 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrocampista brasiliano della Juventus ha poche chance di rimanere in squadra, poiché il suo obiettivo è trasferirsi in Premier League. Durante i primi test amichevoli della nuova stagione, il giocatore ha mostrato poche possibilità di conferma nel club italiano. La società sta valutando eventuali offerte e il suo futuro resta incerto, con l’interesse di diversi club inglesi.

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sul futuro del centrocampista brasiliano della Juve. I primi test amichevoli della nuova stagione bianconera hanno confermato in tutto e per tutto le consuete luci e ombre di  Douglas Luiz: se da un lato si rivela indubbiamente l’elemento con il tasso qualitativo più elevato dell’intera rosa, dall’altro continuano a pesare ritmi di gioco troppo blandi, evidenti ritardi nella condizione atletica e una marcata difficoltà nella fase di ripiegamento e nelle corse all’indietro. Luciano Spalletti ne riconosce l’indiscusso valore tecnico, ma per la costruzione del suo impianto di gioco ha urgente bisogno di certezze e intensità che il centrocampista brasiliano attualmente non riesce a garantire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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