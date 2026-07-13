Douglas Luiz ha terminato il prestito all’Aston Villa e torna a disposizione della società. La Juventus sta valutando il suo ruolo nel prossimo campionato, con attenzione sia all’acquisto di nuovi giocatori sia alla gestione di quelli rientrati dai prestiti. La società sta analizzando le possibilità di impiego del brasiliano, che potrebbe rimanere nel roster o essere ceduto. La decisione finale dipenderà dalle strategie di mercato e dalle esigenze tecniche della squadra.

. Il brasiliano è rientrato dal prestito all’Aston Villa. Il mercato della Juventus si preannuncia particolarmente intenso e strategico, diviso com’è tra la ricerca di nuovi innesti e l’attenta gestione dei calciatori pronti a rientrare alla base dai rispettivi prestiti. L’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha tracciato le linee guida delle mosse coordinate dal club sabaudo, evidenziando come i rientri di Arthur e Douglas Luiz rappresenteranno un passaggio cruciale del ritiro estivo sotto la gestione del nuovo allenatore Luciano Spalletti. Ecco #DouglasLuiz?? Il centrocampista, tornato alla #Juventus dopo il prestito all’Aston Villa, accolto con entusiasmo dai tifosi????? @BaridonMarco pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz si gioca concretamente la conferma: l’idea di Spalletti su di lui

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Douglas Luiz Chooses VILLA over CHELSEA

Notizie e thread social correlati

Douglas Luiz si gioca tutto in ritiro: verrà valutato attentamente da Spalletti. Cosa filtra ad oggiDurante il ritiro estivo, il centrocampista viene sottoposto a valutazioni da parte di Spalletti, che deciderà se confermarlo in rosa.

Juve, Douglas Luiz jolly a sorpresa? Il club spera di venderlo, ma Spalletti potrebbe avere un'altra idea...Il centrocampista brasiliano, recentemente tornato a performances positive all'Aston Villa, è al centro di un dibattito tra la società e l’allenatore.

Temi più discussi: Juve, caccia al play: spunta la pista Inao. Spalletti proverà anche a rilanciare Douglas Luiz; Juve, due giorni al via: da Gatti a Cambiaso, il punto sulle cessioni. E Douglas Luiz...; Juve, Spalletti vuole rilanciare Douglas Luiz: così può rivalutare il flop da 50 milioni; Douglas Luiz resta alla Juve? Spalletti ha le idee molto chiare sul brasiliano. Il piano del tecnico per rilanciare il centrocampista.

Cosa succede per il futuro di #DouglasLuiz Svelati gli ultimi sviluppi x.com

Juventus, sorpresa Douglas Luiz: Spalletti può cambiare tuttoDouglas Luiz e Arthur rientrano dai prestiti e saranno valutati da Spalletti. Il brasiliano può ancora convincere il tecnico e ribaltare il suo futuro ... tuttojuve.com

Juventus, torna Douglas Luiz: Spalletti lo valuta in ritiro, può diventare il vero nuovo acquistoDouglas Luiz rientra alla Juventus e sarà valutato da Spalletti durante il ritiro estivo: il brasiliano si gioca il futuro in bianconero ... tuttojuve.com