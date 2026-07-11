Juventus sondaggio dalla Premier League per Douglas Luiz | i dettagli | CM

Un sondaggio dalla Premier League interessa il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, ex in prestito all’Aston Villa. La sua esperienza con il club inglese si è conclusa e il giocatore è atteso in Italia, alla Juventus. La società sta valutando le opzioni per il trasferimento, mentre il calciatore è disponibile a cambiare squadra. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sull’offerta o sulla trattativa in corso.

La sua esperienza in prestito all’Aston Villa si è già conclusa e il centrocampista brasiliano è atteso alla Continassa. Tra i calciatori della Juventus che inizieranno a breve il ritiro c’è anche Douglas Luiz, reduce dalla pessima esperienza in prestito in Premier League tra Nottingham Forest e Aston Villa e ora pronto a giocarsi di nuovo le sue carte in bianconero. Luciano Spalletti osserverà il brasiliano con particolare attenzione durante il precampionato, ma intanto dall’Inghilterra arriva un nuovo interesse per il centrocampista classe ’98. Douglas Luiz (Ansa) – Calciomercato.it Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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