Se le tappe di Qatar e Abu Dhabi vengono cancellate, il mondiale di Formula 1 si concluderà in Europa. L'amministratore delegato ha affermato che Imola potrebbe essere una delle possibili sedi per le ultime gare. La stagione si è conclusa con un calendario ancora in fase di definizione, dopo una prima metà di campionato molto impegnativa. La pausa ufficiale è iniziata dopo le ultime gare, lasciando in attesa le decisioni sulle prove residue.

La Formula 1 va ufficialmente in vacanza dopo una prima metà di campionato tra le più complesse mai affrontate dalla massima serie. L’adattamento al nuovo regolamento tecnico, con le critiche che ne sono conseguite, e le modifiche al calendario stagionale, in seguito all’inasprirsi del conflitto in Medio Oriente, hanno reso gli ultimi cinque mesi di azione in pista carichi di novità, sviluppi e indiscrezioni sul futuro. A tracciare una linea su quanto successo e su quello che vedremo nel corso dei prossimi mesi è stato il presidente e Ceo della F.1 Stefano Domenicali, in un incontro con i media volto a chiarire alcune di queste... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Domenicali: "Qatar e Abu Dhabi? Se saltano, il Mondiale si chiude in Europa. Imola è un'opzione"

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