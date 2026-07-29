Domenicali | Qatar e Abu Dhabi? Se saltano il Mondiale si chiude in Europa Imola è un' opzione

Da gazzetta.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Se le tappe di Qatar e Abu Dhabi vengono cancellate, il mondiale di Formula 1 si concluderà in Europa. L'amministratore delegato ha affermato che Imola potrebbe essere una delle possibili sedi per le ultime gare. La stagione si è conclusa con un calendario ancora in fase di definizione, dopo una prima metà di campionato molto impegnativa. La pausa ufficiale è iniziata dopo le ultime gare, lasciando in attesa le decisioni sulle prove residue.

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