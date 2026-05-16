Negli ultimi mesi, si osserva un aumento delle attività diplomatiche e militari di Abu Dhabi nella regione del Medio Oriente, con particolare attenzione alle crisi in Yemen e Sudan. Le autorità emiratine hanno adottato strategie volte a consolidare la propria influenza, coinvolgendo figure di rilievo nel panorama politico locale e regionale. La gestione di queste situazioni complesse si intreccia con le mosse politiche dei leader emiratini, che cercano di affermare il ruolo del paese in un contesto di instabilità crescente.

? Domande chiave Come può Abu Dhabi gestire il caos in Yemen e Sudan?. Chi sono i leader che guidano la nuova strategia emiratina?. Perché gli Emirati hanno interrotto i rapporti con l'Opec?. Quali rischi comporta l'asse strategico tra Abu Dhabi e Israele?.? In Breve Tahnoun bin Zayed coordina intelligence e operazioni militari per espandere l'influenza emiratina.. Sostegno al STC in Yemen e alle RSF nel Sudan per controllo Mar Rosso.. Asse strategico con Israele per promuovere il corridoio Indo-Mediterraneo verso l'India.. Rottura con l'OPEC avvenuta a maggio per autonomia energetica rispetto all'Arabia Saudita.. Abu Dhabi ha scosso gli equilibri del Medio Oriente negli ultimi sei mesi orchestrando una serie di mosse geopolitiche che hanno coinvolto lo Yemen, il Sudan e l’Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abu Dhabi e il gioco del potere: la nuova strategia nel Medio Oriente

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Saudi Arabia Has the Army, UAE Has the Strategy!

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