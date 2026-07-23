Abu Dhabi è nata Kaya | primo cucciolo di tricheco

A SeaWorld Abu Dhabi è nato Kaya, il primo cucciolo di tricheco in regione Medio Oriente e Nord Africa. La madre, una femmina di 23 anni, si chiama Smooshi. La nascita è avvenuta recentemente e la struttura ha confermato che si tratta di un evento storico per l'area. Kaya è stato accolto dalla madre e si trova sotto le cure dello staff dello zoo marino.

Abu Dhabi, 23 lug. (askanews) - Si chiama Kaya ed è nata a SeaWorld Abu Dhabi da Smooshi, tricheco femmina di 23 anni. Secondo la struttura, è il primo cucciolo di tricheco venuto al mondo nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa. La piccola è nata il 19 maggio e ora nuota accanto alla madre nella sezione polare del parco sull'isola di Yas. SeaWorld parla di una nascita senza complicazioni e di un legame formato rapidamente tra madre e cucciolo. "La nascita di Kaya è davvero una tappa importante: è il primo cucciolo di tricheco nato nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa. È un grande successo non solo per SeaWorld, Yas Island e Abu Dhabi, ma per l'intero settore zoologico", spiega Scott McCoy, direttore zoologico senior di SeaWorld Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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