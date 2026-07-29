Diversi club della Premier League stanno cercando un portiere e tra le opzioni c’è anche Michele Di Gregorio. La Juventus valuta il suo valore intorno ai 15 milioni di euro e potrebbe cederlo con un prestito oneroso e obbligo di riscatto condizionato. La trattativa si sta facendo concreta, soprattutto se il portiere dovesse arrivare a Torino in cambio di un trasferimento legato a una possibile partenza di un altro portiere.

in caso di arrivo a Torino del Dibu Martinez. Inizia a muoversi concretamente il mercato attorno a Michele Di Gregorio. Valutato dalla Juventus circa 15 milioni di euro, il portiere classe ’97 potrebbe lasciare Torino anche con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Negli ultimi giorni il suo procuratore, Carlo Alberto Belloni, è stato avvistato in Inghilterra per esplorare le opzioni disponibili: un blitz mirato e strategico, dal momento che in Serie A non ci sono porte da titolare libere in club di fascia alta e l’uscita dalla Continassa dovrà per forza avvenire verso l’estero. Lo riporta Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Cambio di prospettiva e piste inglesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio verso la Premier League: 5-6 squadre inglesi cercano portiere. La situazione e una suggestione

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