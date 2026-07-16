La Juventus chiama Vicario ma la priorità è il Dibu Martinez | la posizione del portiere italiano Sondaggio dalla Premier per Di Gregorio

Notizia in breve

La Juventus ha contattato Vicario, ma il portiere preferito rimane Martinez, con il Tottenham che ha risposto. Nel mercato dei portieri, la società sta valutando diverse opzioni e ha anche effettuato un sondaggio in Premier League per Di Gregorio. La priorità attuale è trovare un sostituto di rilievo, mentre sono in corso trattative e valutazioni per il futuro.