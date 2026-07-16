La Juventus chiama Vicario ma la priorità è il Dibu Martinez | la posizione del portiere italiano Sondaggio dalla Premier per Di Gregorio
La Juventus ha contattato Vicario, ma il portiere preferito rimane Martinez, con il Tottenham che ha risposto. Nel mercato dei portieri, la società sta valutando diverse opzioni e ha anche effettuato un sondaggio in Premier League per Di Gregorio. La priorità attuale è trovare un sostituto di rilievo, mentre sono in corso trattative e valutazioni per il futuro.
di Luca Fiore La Juventus ha avviato i contatti per Vicario, ma il preferito resta il Dibu Martinez: ecco la risposta del portiere del Tottenham. Il mercato dei portieri in casa Juventus vive ore di grande fermento strategico. La società sta ragionando in maniera molto concreta su Guglielmo Vicario, estremo difensore attualmente in forza al Tottenham. Una prima telefonata esplorativa è partita per sondare il terreno e valutare la reale disponibilità del giocatore a trasferirsi a Torino. La risposta del portiere è stata un sì convinto e immediato: il ragazzo desidera un rilancio in Italia dopo tre anni caratterizzati da alti e bassi a Londra, dove ormai è considerato un esubero dal tecnico Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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La telenovela della porta continua. E stavolta c'è un dettaglio che pesa. Emi #Martinez resta la prima scelta della #Juventus, questo Moretto lo mette nero su bianco. Ma il nodo è sempre lo stesso: tra domanda e offerta c'è una distanza significativa, e finché x.com
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