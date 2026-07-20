Calciomercato Milan due squadre di Premier League su Tomori | una è in forte pressing

Due squadre di Premier League sono interessate a Tomori, con una che sta esercitando forte pressione per acquistarlo. Nel frattempo, il calciomercato del Milan è attivo da settimane, con acquisti rapidi per coprire le aree di campo più critiche. La trattativa con le squadre inglesi sembra ancora in fase iniziale, mentre i rossoneri continuano a rafforzare la rosa con interventi immediati.

Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo ormai da settimane. Gli acquisti sono arrivati immediatamente, andando a tappare i biche più grossi nelle zone di campo che necessitavano di interventi più urgenti. L'arrivo di Gonçalo Ramos risolve, in parte, il problema attaccante, mentre in difesa l'inserimento nell'organico di Mario Gila permette ai rossoneri di effettuare un grande salto di qualità. Il mercato del Diavolo però deve iniziare a muoversi anche in uscita per ripartire e sgomberare la squadra dagli esuberi che non sembrano avere futuro in questo nuovo ciclo dei rossoneri. Tra i tanti profili che il Milan sta cercando di sistemare in questa fase calda del mercato, il nome di Fikayo Tomori è uno dei più vociferati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Indiscrezione @acmilan Si stanno continuando a cercare acquirenti per il futuro di Filippo #Terracciano, ad oggi ci sono due squadre di SerieA sul difensore, l’ #Udinese e il #Monza. Attendiamo gli ultimi aggiornamenti su eventuali offerte. #Calciomercato x.com

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Cardinale: Al Milan lavoriamo insieme ma approvazione sul calciomercato è miaGerry Cardinale chiarisce l'organigramma del Milan. Lo ha fatto attraverso una dichiarazione rilasciata a Calcio e Finanza, sottolineando che è lui ad avere il sì finale su ogni decisione di mercato. sport.sky.it