Un uomo ha acquistato un garage abbandonato per circa 400 euro e ha scoperto una cassaforte con 6 milioni di euro nascosti al suo interno. La scoperta è avvenuta durante i lavori di ristrutturazione del magazzino, che aveva pagato 500 dollari. La cassaforte conteneva circa 7,5 milioni di dollari, equivalenti a circa 6 milioni di euro. La proprietà del garage era stata acquistata senza conoscere il contenuto della cassaforte.

Un uomo che aveva pagato appena 500 dollari (circa 438 euro) per un magazzino abbandonato ha scoperto una cassaforte contenente 7,5 milioni di dollari (circa 6.581.775) in contanti. Dan Dotson, un banditore noto soprattutto per il programma televisivo “Storage Wars”, ha rivelato che un amico di famiglia aveva acquistato uno dei magazzini che lui stesso aveva messo all’asta in precedenza. Invece del solito assortimento di vecchi mobili e oggetti dimenticati, l’acquirente ha trovato una cassaforte. Quando l’hanno aperta, hanno fatto l’incredibile scoperta di 7,5 milioni di dollari. La telefonata che ha cambiato tutto. La fortuna improvvisa del nuovo proprietario non è durata a lungo. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Compra un garage per 400€ e trova 6 milioni di € nascosti lì

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Sono quasi le quattordici. E non ho fame. Davvero. Mi sento sazio. Fin troppo. E so anche perché. Stamattina mi sono scolato un’intera bottiglietta d’acqua. Cinquecento millilitri. Un’impresa. D’estate. Tutta intera. Rendetevi conto. Tre sorsi e una bottiglietta co x.com