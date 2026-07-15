Durante i lavori di ristrutturazione di una casa in provincia di Messina, un uomo ha trovato 1.354 banconote da 100 mila lire, per un totale di circa 135 milioni di lire, nascoste nel muro. La Banca d’Italia ha rifiutato di convertire le banconote in euro. Il proprietario ha contestato la decisione e sta valutando di rivolgersi alle vie legali. La vicenda potrebbe approdare in tribunale.

In provincia di Messina un uomo ha scoperto 1.354 banconote da 100 mila lire durante la ristrutturazione di una casa acquistata pochi mesi fa. La Banca d’Italia ha negato la conversione in euro, ma il proprietario contesta la decisione e valuta un ricorso. Una scoperta che ha dell’incredibile. Durante i lavori di ristrutturazione di un immobile acquistato lo scorso 23 marzo in provincia di Messina, il signor Lanzafame ha rinvenuto un piccolo tesoro nascosto all’interno di un’intercapedine. Le banconote erano custodite in confezioni di Citrosodina: in tutto 1.354 banconote da 100 mila lire, per un valore complessivo di 135.400.000 lire, pari a circa 69. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trova 135 milioni di lire nascosti nel muro durante i lavori: Bankitalia respinge il cambio in euro, il caso potrebbe finire in tribunale

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