Dopo aver acquistato e ristrutturato una casa, un acquirente ha scoperto sette barattoli di citrosodina nascosti in un’intercapedine. All’interno dei contenitori sono state trovate banconote da 100.000 lire, per un totale di 135 milioni di lire. La scoperta è stata fatta durante i lavori di ristrutturazione, ma resta da chiarire come convertire il denaro in euro, considerando che le lire non sono più in circolazione.

Ristruttura la casa appena acquistata e dentro un’intercapedine trova nascosti 7 barattoli di citrosodina. Cosa c’è dentro? 1.354 banconote da 100mila lire, per un totale di 135.400.000 del vecchio conio, che al cambio attuale sarebbero circa 69.412,85 euro. È l’incredibile storia di Alfio (nome di fantasia perché preferisce mantenere l’anonimato), un trentenne della provincia di Messina. “Ho acquistato a marzo un immobile ormai in disuso da moltissimi anni e fatiscente, in queste ultime settimane ho iniziato la ristrutturazione di cui mi occupo personalmente, e ho trovato 7 barattoli di citrosodina nascosti sopra una porta. Quando li ho visti, ho subito pensato che potessero essere soldi, ma sapendo che la casa è disabitata da tempo, ho avuto subito un momento di sconforto perché non li avrei potuti convertire”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Compra casa e trova nascosti nel muro sette barattoli di citrosodina con dentro 135 milioni di lire. Ma c’è il nodo della conversione in euro

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