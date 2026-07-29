Ormai è tutto pronto per la seconda edizione di “Tutto il bello del cinema”. Ospiti, anteprime, eventi e cineconcerti animeranno la rassegna di Cineteca Milano che si terrà dall’1 al 25 agosto 2026 nella cornice del Cortine delle armi del Castello Sforzesco e che rientra nel programma “Estate al Castello 2026”. La platea è stata ampliata a 800 posti e lo schermo avrà una dimensione doppia rispetto all’edizione del 2025. Sarà il regista, comico e presentatore Ezio Greggio a inaugurare la rassegna l’1 agosto alle 21.00 introducendo Frankenstein Junior, il film cult di Mel Brooks. “Tutto il bello del cinema” è un evento che vede come sponsor Mediolanum e che è realizzato con il sostegno di Fondazione AEM, Fondazione BPM, Fondazione Cariplo, in collaborazione con Comune di Milano – Direzione cultura e area spettacolo, Regione Lombardia e MIC. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Cineteca Milano al Castello Sforzesco con la seconda edizione di «Tutto il bello del cinema»

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