Al castello si è svolto un evento dedicato al cinema, con proiezioni di vari film. Tra le pellicole presentate, c’era anche “Lo Svitato” con Dario Fo, che ha sorpreso il pubblico. Sono stati mostrati anche “Il tempo delle mele” di Claude Pinoteau, noto per le scene memorabili, e “Gilda” di Charles Vido, un noir di circa 80 anni. L’evento ha coinvolto gli appassionati di cinema con una selezione di pellicole di diversa epoca.

Ci sono storie d’amore come Il tempo delle mele di Claude Pinoteau, con scene scolpite nella mente di due generazioni e mezza. Ci sono film che festeggiano compleanni “tondi“ come Gilda di Charles Vido, noir 80enne. Pietre miliari della commedia anni Ottanta come I fichissimi di Carlo Vanzina e pure pellicole restaurate con sorpresa: Lo svitato di Carlo Lizzani, recuperato da Cineteca Milano, sarà mostrato in anteprima con tanto di scene inedite. È “ Tutto il bello del cinema “, volume 2: torna dal primo agosto - forte degli oltre undicimila spettatori di un anno fa - la rassegna curata da Cineteca Milano al Castello Sforzesco. La ricetta punta su un mix di 25 film cult, tra grandi successi, commedie, capolavori e film di genere, tutti proposti gratuitamente (con prenotazione obbligatoria su cinetecamilano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutto il bello del cinema al Castello. E lo Svitato con Dario Fo sorprende

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