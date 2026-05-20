GiocaMI 2026 al Castello Sforzesco di Milano torna il Festival del Gioco da Tavolo
Il 20 maggio 2026 si tiene al Castello Sforzesco di Milano l’edizione di GiocaMI 2026, il Festival del Gioco da Tavolo. L’evento si svolge in un momento in cui bambini e adolescenti trascorrono molto tempo davanti a schermi, riducendo le interazioni faccia a faccia. La manifestazione offre uno spazio dedicato ai giochi da tavolo, con l’obiettivo di favorire il confronto diretto tra i giovani partecipanti. L’iniziativa coinvolge diverse associazioni e realtà del settore, proponendo attività e tornei durante la giornata.
Milano, 20 maggio 2026 – In un tempo in cui bambini e adolescenti sono sempre più esposti al rischio di isolamento, iperconnessione e impoverimento delle relazioni dirette, il gioco può diventare un antidoto. Un linguaggio accessibile e potente per costruire legami, allenare competenze emotive e promuovere benessere. In questo orizzonte torna GiocaMI 2026, il Festival del Gioco da Tavolo, che giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 10, si terrà nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco con una giornata gratuita e aperta al pubblico. Un evento che – come ogni anno – promuove il gioco come esperienza educativa, strumento di relazione e occasione concreta per contrastare fenomeni di isolamento sociale in età pediatrica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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