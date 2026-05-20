Il 20 maggio 2026 si tiene al Castello Sforzesco di Milano l’edizione di GiocaMI 2026, il Festival del Gioco da Tavolo. L’evento si svolge in un momento in cui bambini e adolescenti trascorrono molto tempo davanti a schermi, riducendo le interazioni faccia a faccia. La manifestazione offre uno spazio dedicato ai giochi da tavolo, con l’obiettivo di favorire il confronto diretto tra i giovani partecipanti. L’iniziativa coinvolge diverse associazioni e realtà del settore, proponendo attività e tornei durante la giornata.

Milano, 20 maggio 2026 – In un tempo in cui bambini e adolescenti sono sempre più esposti al rischio di isolamento, iperconnessione e impoverimento delle relazioni dirette, il gioco può diventare un antidoto. Un linguaggio accessibile e potente per costruire legami, allenare competenze emotive e promuovere benessere. In questo orizzonte torna GiocaMI 2026, il Festival del Gioco da Tavolo, che giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 10, si terrà nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco con una giornata gratuita e aperta al pubblico. Un evento che – come ogni anno – promuove il gioco come esperienza educativa, strumento di relazione e occasione concreta per contrastare fenomeni di isolamento sociale in età pediatrica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - GiocaMI 2026, al Castello Sforzesco di Milano torna il Festival del Gioco da Tavolo

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