Carta del docente 2026 27 Manzi Pd | Ripristinare i 500 euro risorse da settembre e utilizzo per i trasporti

Irene Manzi, responsabile scuola del Partito Democratico, ha presentato un’interrogazione parlamentare sulla Carta del docente per l’anno scolastico 202627. Chiede di ripristinare i 500 euro di bonus e di destinare risorse a partire da settembre. Inoltre, ha richiesto chiarimenti sull’utilizzo di questi fondi per i trasporti degli insegnanti. La richiesta mira a ottenere spiegazioni sulle modalità di distribuzione e impiego delle risorse previste.

Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Partito democratico, ha depositato un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sulla Carta del docente per l’anno scolastico 20262027. Secondo Manzi, i ritardi registrati nello scorso anno scolastico hanno compromesso la programmazione delle attività di aggiornamento e creato difficoltà anche agli enti di formazione. “La formazione continua degli insegnanti è un investimento strategico per la qualità della scuola italiana e non può essere penalizzata da ritardi, tagli o scelte che ne snaturino le finalità“, conclude Manzi. Scienze della Formazione Primaria: preparati per tempo con il Corso di preparazione al test di ammissione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Carta del Docente 2025/2026: decreto in ritardo e incertezze sullaccredito

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