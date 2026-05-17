Carta del docente Anief | Va estesa agli Ata ma riportata a 500 euro No all’inserimento in busta paga

Un sindacato ha chiesto di estendere la Carta del docente anche al personale Ata, mantenendo l’attuale importo di 500 euro, ma senza inserirla nella busta paga come elemento dello stipendio. La proposta mira a garantire ai lavoratori un beneficio che sia riconosciuto come un’agevolazione, evitando che venga considerato parte della retribuzione fissa. La richiesta si inserisce nel dibattito sulle modalità di distribuzione di strumenti di riconoscimento economico per il personale scolastico.

Estendere la Carta del docente anche al personale Ata, ma senza ridurne il valore economico e senza trasformarla in una voce dello stipendio. È la posizione espressa dal sindacato Anief sul progetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito di ampliare la misura trasformandola in una “Carta dei servizi” destinata a tutto il personale scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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