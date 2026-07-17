Carta del docente ridotta a 383 euro Pacifico Anief | Servono 200 milioni subito per ripristinarla a 500 euro o il contenzioso esploderà
La Carta del docente, lo strumento pensato per la formazione professionale degli insegnanti, finisce, di nuovo, al centro della bufera politica e sindacale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Carta del docente attiva dal 9 marzo con un bonus di 383 euro
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Carta Docente ridotta a 383 euro: bonus esteso ai precariPer l’anno scolastico 2025/2026, l’importo della Carta Docente sarà di 383 euro, una cifra inferiore rispetto agli anni precedenti.
Carta del docente, Anief: “Va estesa agli Ata ma riportata a 500 euro”. No all’inserimento in busta pagaUn sindacato ha chiesto di estendere la Carta del docente anche al personale Ata, mantenendo l’attuale importo di 500 euro, ma senza inserirla nella...
Temi più discussi: Carta docente ridotta a 383 euro, Anief protesta: Va aumentata e garantita a tutto il personale scolastico; A partire dal 15 agosto, l'integrazione di 5 tipologie di documenti su VNeID comporterà una riduzione del 10% sulle tasse di registrazione di terreni e immobili.; Nuove Indicazioni nazionali per i licei, il CSPI esprime riserve: Servono più equità, attenzione alle fragilità e un ruolo centrale dei docenti; Bonus docenti 2026: importo, scadenza e cosa comprare con la carta del docente.
La Carta del docente passa da 500 a 383 euro e scatena la protesta dell’Anief, che chiede al Governo di ripristinare il finanziamento originario e di estendere il beneficio a tutto il personale della scuola, compresi il personale Ata e i supplenti con contratti brevi. facebook
Perché dovrei tenere se questo scende di un altro 15-25%? Già giù del 30% in MU/MUU reddit
Carta del Docente 2026: importo, requisiti, domanda e cosa si può acquistareGuida completa alla Carta del Docente 2026: importo, requisiti, bonus insegnanti, come richiederla, cosa acquistare, saldo, scadenze e novità. affaritaliani.it
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