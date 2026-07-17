Carta del docente ridotta a 383 euro Pacifico Anief | Servono 200 milioni subito per ripristinarla a 500 euro o il contenzioso esploderà

La Carta del docente, lo strumento pensato per la formazione professionale degli insegnanti, finisce, di nuovo, al centro della bufera politica e sindacale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Carta del docente attiva dal 9 marzo con un bonus di 383 euro

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