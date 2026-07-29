Caro energia aiuti a 80 famiglie in difficoltà

Ottanta famiglie in difficoltà riceveranno aiuti per le bollette energetiche, grazie a un progetto che ha già superato l’obiettivo iniziale. Il contributo di Caritas e Acli copre il 60% del costo delle bollette, offrendo un sostegno concreto contro la povertà energetica. La povertà energetica colpisce trasversalmente diverse fasce sociali, evidenziando la portata del problema.

IL PROGETTO. La povertà energetica colpisce trasversalmente, il progetto ha già superato l’obiettivo iniziale. Il contributo di Caritas e Acli copre il 60% del costo delle bollette. Don Trussardi: «Lavorare insieme è un segno concreto di carità». La povertà energetica non conosce stagioni. Si scorge nel pieno dell’estate, attanagliando chi non può permettersi il climatizzatore per trovare un respiro nell’afa soffocante, e giunge al culmine nei mesi freddi, quando l’uso dei caloriferi rende insostenibili le bollette. Un aiuto ai più vulnerabili è arrivato da «Riscaldiamo l’inverno 3.0», la terza edizione del progetto promosso dalle Acli di Bergamo, insieme alla Caritas bergamasca-Fondazione Diakonia e alla Società San Vincenzo de Paoli: a metà del percorso, sono già oltre 80 le famiglie prese in carico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Tra guerre, inflazione e crisi energetica: famiglie e imprese schiacciate dai costi

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