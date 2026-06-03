Breccia in Europa sul caro energia Ma si rischiano aiuti solo al green
L’Unione Europea potrebbe autorizzare un paese a spendere 7 miliardi di euro all’anno per tre anni per sostenere i costi dell’energia. La proposta mira a coprire le spese energetiche senza restrizioni immediate, con limiti sui fondi che verranno decisi successivamente. La decisione si inserisce nel dibattito sulle misure di aiuto, con l’obiettivo di evitare restrizioni eccessive sui finanziamenti pubblici. La discussione sui vincoli si terrà in seguito alla concessione di questa deroga temporanea.
Bene: la Commissione europea concederà un margine dello 0,3% per investimenti in energia all’interno dell’1,5% previsto per le spese per la difesa all’interno della clausola di salvaguardia del Patto di stabilità. La direzione è quella auspicata da Giorgia Meloni, che alcune settimane fa, chiedendo con forza che una parte della flessibilità garantita dalla Commissione per le spese per la difesa potesse essere destinata a fronteggiare il caro carburanti, che con tutte le ricadute sull’economia ha un effetto pesantissimo sull’intera economia, pronunciò una frase di rara efficacia: «Se non ho più una nazione, non serve difenderla». La... 🔗 Leggi su Laverita.info
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