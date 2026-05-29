L’Italia ha annunciato l’assegnazione di 5 miliardi di euro provenienti dai fondi di coesione per sostenere famiglie e imprese colpite dall’aumento dei costi energetici. La somma sarà destinata a interventi immediati per ridurre gli effetti dell’incremento delle tariffe energetiche. Il governo ha deciso di utilizzare queste risorse senza specificare i dettagli delle modalità di distribuzione o i tempi di attuazione. La misura mira a contrastare gli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia.

Usare i fondi di coesione per l’energia. L’Italia punta a 5 miliardi di euro da usare subito per aiutare famiglie e imprese colpite dal caro energia. Di fronte all’ipotesi di un “no” alla flessibilità sul patto di stabilità, l’Italia guarda al piano B. La proposta arriva dal vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto e indica tempi brevi di ricerca e risposta. I soldi potrebbero essere presi da quei progetti non ancora partiti, che vanno a rilento e che nel concreto non hanno ancora usato le risorse a loro destinate. Così anche per gli investimenti fermi, un serbatoio da 5 miliardi di euro, potrebbero essere riprogrammati per dare ossigeno in tempo di crisi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fondi di coesione contro caro energia, 5 miliardi per l’Italia: piano aiuti per famiglie e imprese

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