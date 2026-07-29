Durante i temporali estivi, cani, gatti e altri animali, sia domestici che selvatici, mostrano reazioni evidenti ai cambiamenti atmosferici che precedono le precipitazioni. Questi eventi meteorologici, infatti, influenzano il loro comportamento, causando spesso agitazione o timore. La percezione di tali fenomeni varia tra le diverse specie e individui, ma in generale si osservano segnali di disagio o di attenzione crescente prima che inizi la pioggia.

I temporali estivi non rappresentano un evento stressante solo per le persone: anche cani, gatti e molti altri animali (domestici e non) possono reagire in modo evidente ai cambiamenti atmosferici che precedono le precipitazioni. In genere manifestano agitazione, paura o comportamenti insoliti. Sebbene si parli spesso di una loro presunta capacità di “prevedere” il maltempo, la spiegazione è meno misteriosa e trova solide basi nella fisiologia e nell’etologia. Possiedono infatti sensi molto più sviluppati rispetto all’uomo. I cani, grazie al loro udito particolarmente sensibile, sono in grado di percepire i tuoni a grande distanza, anche quando per noi il cielo appare ancora sereno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cani, gatti, altri animali e temporali estivi: come li percepiscono

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