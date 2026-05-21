Negli ultimi tempi, sempre più italiani scelgono di partire con i propri animali domestici, portando con sé cani e gatti durante le vacanze. Questa tendenza ha portato a una spesa complessiva di circa 10 miliardi di euro dedicata alle vacanze con animali, superando persino quella destinata ai viaggi con bambini. Non sono più solo famiglie con figli o anziani a viaggiare, ma anche persone che preferiscono condividere le proprie destinazioni con i loro amici a quattro zampe.

Non è più solo famiglie con bambini, coppie o senior, oggi i i protagonisti del turismo in Italia sono i turisti che viaggiano con il proprio animale domestico. Questa categoria, che fino a pochi anni fa veniva considerata marginale, quasi di nicchia, nel 2026 ha assunto un’importanza sempre più rilevante per gli operatori turistici, che ora stanno cercando di adattare servizi e offerte alle nuove richieste dei cosiddetti pet traveller, cui capacità di spesa ha un potenziale enorme. Vacanze con animali, un business che vale miliardi in Italia. Il cosiddetto pet tourism in Italia vale oggi 9,56 miliardi di euro, ma – secondo la ricerca di Jfc (società italiana specializzata nella consulenza turistica e nel marketing territoriale) – il suo potenziale potrebbe salire fino a 15,8 miliardi, quasi il doppio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Vacanze con animali, 10 miliardi di spesa: cani e gatti superano i bambini per gli italiani

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