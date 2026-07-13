A Terlizzi entra in vigore l' ordinanza salva-animali Vietato lasciare cani e gatti al sole su balconi e terrazzi

Notizia in breve

A Terlizzi è entrata in vigore un'ordinanza che vieta di lasciare cani, gatti e altri animali domestici su balconi, terrazze e aree esterne non protette dal sole e dal caldo. La misura è stata adottata dal sindaco per tutelare gli animali durante la stagione estiva. La normativa specifica che gli animali non devono essere lasciati in spazi esposti alle alte temperature senza protezioni adeguate. L'ordinanza è stata firmata e ha effetto immediato.