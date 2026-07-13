A Terlizzi entra in vigore l' ordinanza salva-animali Vietato lasciare cani e gatti al sole su balconi e terrazzi
A Terlizzi è entrata in vigore un'ordinanza che vieta di lasciare cani, gatti e altri animali domestici su balconi, terrazze e aree esterne non protette dal sole e dal caldo. La misura è stata adottata dal sindaco per tutelare gli animali durante la stagione estiva. La normativa specifica che gli animali non devono essere lasciati in spazi esposti alle alte temperature senza protezioni adeguate. L'ordinanza è stata firmata e ha effetto immediato.
Il Comune di Terlizzi scende in campo per proteggere gli animali d'affezione dal caldo estivo. Un'ordinanza del sindaco Michelangelo De Chirico stabilisce che cani, gatti e altri animali domestici non possono rimanere su balconi, terrazze, cortili, verande o altra area esterna priva di adeguata protezione dal sole e dal caldo. Il provvedimento - spiegano dal Comune - nasce dalle segnalazioni arrivate agli uffici comunali e alle forze di vigilanza su animali lasciati, spesso durante l'assenza dei proprietari, in spazi esterni esposti alle temperature estive: condizioni che possono provocare disidratazione, colpi di calore, insufficienze respiratorie gravi e, nei casi più estremi, la morte dell'animale. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
Notizie e thread social correlati
Giugliano, il sindaco firma l’ordinanza salva-animali: multe fino a 500 euro per chi li lascia al soleIl sindaco di Giugliano ha firmato un’ordinanza che prevede multe fino a 500 euro per chi lascia gli animali al sole.
Piano caldo, Rocca firma l’ordinanza: ecco quando è vietato il lavoro prolungato al soleÈ stato firmato un piano caldo che vieta il lavoro prolungato al sole quando il rischio di calore sulla salute supera una certa soglia.
Argomenti più discussi: Distruggono una giostrina per bambini e pubblicano il video sui social: il sindaco li denuncia; Cinema sotto le stelle - Terlizzi; Il Comune di Terlizzi aderisce alla definizione agevolata dei debiti tributari; A Terlizzi, l’ Accademia Studi Storici Onorato I Grimaldi ha incontrato il sindaco Michelangelo De Chirico.
Il Comune di Terlizzi aderisce alla definizione agevolata dei debiti tributari: un'opportunità concreta per famiglie, imprese e professionisti Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera il 2 luglio scorso. Da ottobre sarà possibile regolarizzare le proprie posizi facebook