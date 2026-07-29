Nel girone C della Serie C sono state annunciate le squadre partecipanti: sette provenienti dalla Puglia, tra cui Bari, Barletta, Casarano, Foggia, Monopoli, Team Altamura e l’Audace Cerignola, e due dalla Basilicata, ovvero Az Picerno e Potenza. La composizione comprende anche altre formazioni come Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Giugliano e la squadra U23 della Salernitana.

Audace Cerignola Az Picerno Bari Barletta Casarano Casertana Catania Cavese Cosenza Crotone Foggia Giugliano Inter U23 Monopoli Potenza Salernitana Savoia Scafatese Sorrento Team Altamura L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Calcio, serie C: sette pugliesi e due lucane nel girone C Az Picerno, Bari, Barletta, Casarano, Foggia, Monopoli, Potenza, Team Altamura

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