Ascoli-Potenza 1-0 Union Brescia-Casarano 0-0 | Basilicata e Puglia escono dai playoff Calcio serie C | in semifinale lombardi e marchigiani Serie B | la finale playoff è Monza-Catanzaro

Da noinotizie.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calcio di serie C, le squadre di Basilicata e Puglia hanno concluso i loro percorsi nei playoff con alcune eliminazioni. La squadra di Potenza ha vinto 1-0 contro una rivale, mentre il Casarano e il Brescia hanno pareggiato 0-0. La formazione di Potenza ha ottenuto un successo che le permette di accedere alla semifinale, mentre il Casarano e il Brescia si sono fermate. In serie B, invece, si svolgerà la finale playoff tra Monza e Catanzaro. La Puglia ha visto il suo rappresentante, il Foggia, retrocedere.

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La Basilicata e la Puglia dj fermano qui. Ma se per il Potenza la vittoria della Coppa Italia di categoria ha costituito un successo importante, la Puglia di serie C resta a mani vuote e anzi c’è anche l’onta della retrocessione del Foggia. Quella che è andata più avanti ha comunque fatto un figurone: il Casarano arrivato ai quarti di finale playoff dove è stato eliminato dal Brescia. Stasera 0-0 al “Rigamonti”, i lombardi avevano vinto all’andata 3-0 in Puglia. Il Potenza è stato eliminato dall’Ascoli impostosi in casa per 1-0 dopo lo 0-0 in Basilicata. Ascoli-Potenza 1-0 Catania-Lecco 3-2 (parziale) Ravenna-Salernitana 0-0 (parziale) Union Brescia-Casarano 0-0 L'articolo Ascoli-Potenza 1-0, Union Brescia-Casarano 0-0: Basilicata e Puglia escono dai playoff Calcio serie C: in semifinale lombardi e marchigiani. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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