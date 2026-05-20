Nella giornata dei playoff di calcio di serie C, l'Ascoli si è imposto 1-0 sul Potenza, mentre l'Union Brescia ha pareggiato 0-0 con il Casarano. La Basilicata e la Puglia sono state eliminate, con il Potenza che ha raggiunto le semifinali grazie alla vittoria in Coppa Italia di categoria, e il Casarano che è stato bloccato nella sua corsa. In serie B, la finale dei playoff sarà tra Monza e Catanzaro. La sconfitta del Foggia ha segnato la retrocessione del club pugliese.

La Basilicata e la Puglia dj fermano qui. Ma se per il Potenza la vittoria della Coppa Italia di categoria ha costituito un successo importante, la Puglia di serie C resta a mani vuote e anzi c’è anche l’onta della retrocessione del Foggia. Quella che è andata più avanti ha comunque fatto un figurone: il Casarano arrivato ai quarti di finale playoff dove è stato eliminato dal Brescia. Stasera 0-0 al “Rigamonti”, i lombardi avevano vinto all’andata 3-0 in Puglia. Il Potenza è stato eliminato dall’Ascoli impostosi in casa per 1-0 dopo lo 0-0 in Basilicata. Ascoli-Potenza 1-0 Catania-Lecco 3-3 Ravenna-Salernitana 0-2 Union Brescia-Casarano 0-0 Semifinali (24-27 maggio, in caso di parità tempi supplementari e calci di rigore): Salernitana-Union Brescia Ascoli-Catania —– In Serie B, ritorno semifinale playoff, Palermo-Catanzaro 2-0. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Ascoli-Potenza 1-0, Union Brescia-Casarano 0-0: Basilicata e Puglia escono dai playoff Calcio serie C: in semifinale lombardi e marchigiani con Salernitana e Catania. Serie B: la finale playoff è Monza-Catanzaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sorteggi play off di C: la Salernitana ospita il Ravenna, il Casarano il Lecco

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Ascoli-Potenza 1-0, Union Brescia-Casarano 0-0: Basilicata e Puglia escono dai playoff Calcio serie C: in semifinale lombardi e marchigiani. Serie B: la finale playoff è Monza-Catanzaro

Leggi anche: Sorteggio: Casarano-Union Brescia, Potenza-Ascoli Calcio serie C, secondo turno nazionale playoff: anche Lecco-Catania e Salernitana-Ravenna

Calcio serie C: Ascoli-Potenza 1-0, Union Brescia-Casarano 0-0. Basilicata e Puglia escono dai playoff noinotizie.it x.com

Ascoli-Potenza 1-0, Union Brescia-Casarano 0-0: Basilicata e Puglia escono dai playoff Calcio serie C: in semifinale lombardi e marchigiani. Serie B: la finale playoff è Monza ...La Basilicata e la Puglia dj fermano qui. Ma se per il Potenza la vittoria della Coppa Italia di categoria ha costituito un successo importante, la Puglia di serie C resta a mani vuote e anzi c’è anch ... noinotizie.it

DIRETTA | Ascoli Potenza (risultato finale 1-0) video streaming tv: la decide Chakir! (20 maggio 2026)Diretta Ascoli Potenza streaming video tv: quote, probabili formazioni per la gara di ritorno del secondo turno nazionale playoff di Serie C, stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net