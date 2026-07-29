Calcio serie C | sette pugliesi e due lucane nel girone C Audace Cerignola Az Picerno Bari Barletta Casarano Foggia Monopoli Potenza Team Altamura

Nel girone C di serie C sono presenti sette squadre pugliesi e due lucane. Le pugliesi sono Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Foggia e Monopoli. Le lucane sono Az Picerno e Potenza. La composizione del girone comprende anche squadre di altre regioni, tra cui Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Salernitana e una squadra under 23 della Salernitana.

Audace Cerignola Az Picerno Bari Barletta Casarano Casertana Catania Cavese Cosenza Crotone Foggia Giugliano Inter U23 Monopoli Potenza Salernitana Savoia Scafatese Sorrento Team Altamura L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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