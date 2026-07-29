Le barriere intere sostituiranno le semibarriere in un passaggio a livello di via Canale Molinetto, impedendo il passaggio in un solo senso di marcia. La decisione è stata presa per ridurre il rischio di attraversamenti non autorizzati dei binari da parte di pedoni e veicoli. La modifica mira a migliorare la sicurezza dell’area e a prevenire incidenti causati da attraversamenti improvvisati. La sostituzione sarà effettuata da RFI.

Barriere intere al posto delle semibarriere, che impediscono il passaggio in un solo senso di marcia. Rfi in questo modo presto renderà più sicuro il passaggio a livello di via Canale Molinetto: "Obiettivo della modifica – si legge in una nota – è la riduzione del rischio di attraversamenti indebiti dei binari da parte di pedoni e automezzi". Si tratta di un’operazione che Rfi sta portando avanti su tutto il territorio su disposizione di Anfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. "Per regolamento, i passaggi a livello con determinate caratteristiche devono essere adeguati – spiegano da Rfi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Barriere intere al passaggio a livello: "Contro il rischio attraversamenti"

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