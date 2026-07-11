Schianto contro il passaggio a livello ferito un giovane motociclista
Questa mattina, un giovane motociclista ha tamponato un'auto e si è schiantato contro il passaggio a livello. L’incidente ha causato l’interruzione della linea ferroviaria, chiusa al traffico da sei anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il ferito in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.
Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale questa mattina con qualche ripercussione su una linea ferroviaria chiusa al traffico da sei anni. Alle 6 circa un centauro di 22 anni mentre percorreva la strada per Apollosa complanare alla ferrovia Benevento – Cancello, via Valle Caudina, ha perso il controllo della sua moto ed è andato sbattere sui pali di sostegno del passaggio a livello. Per il centauro si è reso necessario il ricovero presso l’ospedale San Pio per un trauma facciale; per la linea ferroviaria invece è scattato una segnalazione di allarme sebbene la stessa sia interdetta alla circolazione dei treni per lavori di rifacimento. La moto infatti ha impattato su un sensore delle misure di sicurezza e pertanto si è reso necessario avviare un controllo che ha rapidamente chiarito cosa fosse realmente accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Reencarnada, finjo heredera ciega para vengarme; acorralada revelo ser jefa suprema oculta
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