Nissan in panne a Valdengo | rischio blocco al passaggio a livello

Notizia in breve

Una Nissan si è fermata in modo improvviso in prossimità di un passaggio a livello a Valdengo, rischiando di bloccare il traffico e il transito dei treni. I Carabinieri sono intervenuti per gestire la situazione e hanno evitato che si verificasse un incidente, garantendo la sicurezza al passaggio a livello. Non sono stati forniti dettagli sulla natura del guasto meccanico che ha causato il fermo del veicolo.