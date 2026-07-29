Il nuovo orizzonte è settembre. A cavallo del 12 è prevista la chiusura del cantiere, entro la fine del mese l'apertura del sovrappasso che eliminerà il passaggio a livello. I lavori per la realizzazione della nuova struttura delle Ferrovie Appulo Lucane (Fal), destinata a unire il Pip di S. Caterina con i quartieri Picone e Poggiofranco, sono entrati nella fase decisiva. Elimineranno l'ultimo passaggio a livello Fal sul territorio del capoluogo. Un'opera partita nel 2023, che ha visto la chiusura al traffico. Mancano le ultime finiture e i collaudi tecnici prima dell'apertura dell'infrastruttura che già si intravede con i suoi 80 metri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Bari, come sarà il sovrappasso Santa Caterina: a settembre l'apertura

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