A Bari, nel centro Santa Caterina, è stato avviato un progetto che utilizza il gioco per incentivare i bambini a mangiare in modo più salutare. Nei laboratori gratuiti organizzati dalla Fondazione Veronesi, le famiglie possono partecipare a attività pensate per insegnare ai più piccoli l’importanza di scelte alimentari corrette attraverso giochi interattivi. L’iniziativa mira a coinvolgere i bambini e le loro famiglie in un percorso educativo sul tema dell’alimentazione.

? Punti chiave Come possono i giochi trasformare le abitudini alimentari dei bambini?. Cosa troveranno le famiglie nei laboratori gratuiti di Fondazione Veronesi?. Perché un centro commerciale diventa un laboratorio di prevenzione sanitaria?. Quali strumenti pratici riceveranno i genitori per la salute quotidiana?.? In Breve Attività gratuite dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.. Laboratori interattivi guidati da esperti di Fondazione Veronesi.. Percorsi esperienziali su nutrizione, movimento e sostenibilità per famiglie.. Modello educativo itinerante applicato al contesto del Centro Santa Caterina.. Il 16 e il 17 maggio il Centro Commerciale Santa Caterina di Bari ospiterà Foodland, un progetto educativo di Fondazione Veronesi dedicato al benessere delle famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, Foodland al centro Santa Caterina: il gioco per mangiare sano

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