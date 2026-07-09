I lavori al sovrappasso Fal a Santa Caterina sono stati nuovamente rinviati, causando disagi tra commercianti e aziende locali. Attualmente, le strade sono chiuse o soggette a divieti, con segnaletica che indica percorsi alternativi. La principale via di uscita rimane l’uscita 10 della tangenziale, già congestionata di suo. La situazione genera confusione e rallentamenti nelle zone interessate, senza ancora una data ufficiale di ripresa dei lavori.

Al momento è tutto un districarsi tra divieti, segnaletica, strade chiuse e lunghe variazioni di percorso. Quella più utile resta l’uscita 10 della tangenziale, già di sua un «tappo» per le auto. E le preoccupazioni quindi non mancano perché qui il cantiere procede con proroghe su proroghe determinando l’isolamento di una delle zone più commercialmente vive. Protestano a Bari le attività commerciali e produttive della zona Santa Caterina, interessata da tempo dai lavori di realizzazione, a cura di Fal, del nuovo sovrappasso. Opera strategica - sarà eliminato il passaggio a livello di Santa Caterina, che è l’ultimo di Fal nella città di Bari e permetterà di potenziare e velocizzare la tratta Bari-Toritto e il raddoppio Bari Policlinico-Bari Sant’Andrea - ma che sta causando difficoltà alle attività. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Santa Caterina, nuovi ritardi per i lavori al sovrappasso Fal: scoppia la protesta di commercianti e aziende

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giugliano, adottata determina per i lavori di via Santa Caterina: svolta più vicinaDopo otto anni di attesa, è stata pubblicata la gara per i lavori di riqualificazione di via Santa Caterina da Siena a Giugliano.

Protesta degli sfollati di Santa Maria, Ferrara: "Inaccettabili i ritardi nei contributi alle famiglie che hanno perso la casa”Gli sfollati di Santa Maria, a Ferrara, hanno manifestato contro i ritardi nell’erogazione dei contributi destinati alle famiglie che hanno perso la...