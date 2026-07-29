La stazione di servizio di Badia al Pino Est è rimasta chiusa dalle 21 alle 6 del mattino a causa di carenza di personale. La chiusura ha coinvolto la notte e si è verificata in un momento di aumento dei prezzi della benzina. La decisione è stata comunicata dalle rappresentanze sindacali, che hanno sottolineato la mancanza di lavoratori disponibili e le difficoltà legate ai costi elevati del carburante.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa Filcams Cgil Arezzo e Siena La stazione di servizio di Badia al Pino Est è rimasta chiusa dalle 21 fino alle 6 del mattino per mancanza di personale. I lavoratori presenti, non vedendo arrivare il cambio turno, hanno chiamato la polizia per garantire la chiusura e la messa in sicurezza dell’impianto autostradale. Gli agenti hanno preso in consegna le chiavi, poi restituite questa mattina al personale entrato in servizio. Sull’ingresso era stato affisso un semplice cartello: “Chiuso fino alle 6.00”. Mancava però il dettaglio più importante, quello che in certi casi viene trattato come un fastidioso accessorio: non c’era abbastanza personale per tenere aperta l’area di servizio. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Badia al Pino Est chiude per mancanza di personale: benzina carissima, lavoratori in riserva

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