Distributore area autostradale Badia al Pino | cambio di gestione e applicazione di un contratto peggiorativo per lavoratori

Il distributore dell’area autostradale di Badia al Pino ha cambiato gestione. Con questa transizione, i lavoratori coinvolti sono passati a un nuovo contratto che prevede condizioni meno favorevoli rispetto a quello precedente. La modifica contrattuale è stata effettuata contestualmente al cambio di gestione dell’attività. La notizia riguarda esclusivamente il passaggio di gestione e l’applicazione di un nuovo contratto ai dipendenti coinvolti.

Arezzo, 17 luglio 2026 – Distributore area autostradale Badia al Pin o: cambio di gestione e applicazione di un contratto peggiorativo per lavoratori. La Filcams Cgil ha proclamato stato di agitazione e sciopero per domani. Cambio di gestione del distributore dell’area autostradale di Badia al Pino. La Filcams Cgil ha chiesto, sulla base dell’articolo 2112 del Codice Civile, di garantire la continuità del rapporto di lavoro nei casi di trasferimento d’azienda. L’azienda subentrante ha respinto la richiesta. Non solo. “Ha voluto anche applicare un contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da organizzazioni sindacali non rappresentative – sottolinea la Filcams Cgil p rovinciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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