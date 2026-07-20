Sciopero area carburanti Badia al Pino Est | adesione del 100% dei lavoratori

Lo sciopero nell’area carburanti di Badia al Pino Est ha visto il 100% di adesioni tra i lavoratori. Lo stato di agitazione prosegue, ed è stato promosso dalla Filcams Cgil. La vertenza riguarda le condizioni lavorative nell’area autostradale di servizio carburanti.

Arezzo, 20 luglio 2026 – . E lo stato di agitazione continua. “Lo sciopero ha registrato l’adesione totale dei lavoratori”. La vertenza, promossa dalla Filcams Cgil, è quella che si è sviluppata nell’area autostradale di servizio carburanti di Badia al Pino Est. “La partecipazione ha raggiunto il 100%, a conferma della condivisione delle motivazioni alla base della mobilitazione. Tra le principali – ricorda la Filcams - ci sono la cronica carenza di personale, che comporta lo svolgimento di turni di lavoro di 8 ore in completa solitudine, con evidenti ripercussioni sull’organizzazione del lavoro, sulle condizioni operative, sulla qualità del servizio e sulla salute e sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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