I l DJ e produttore francese Kavinsky, celebre per il brano Nightcall incluso nella colonna sonora di Drive di Nicolas Winding Refn, è morto improvvisamente all’età di 50 anni. L’artista, il cui vero nome era Vincent Belorgey, è stato trovato senza vita ieri sera nel suo appartamento nel XVIII arrondissement di Parigi. La notizia è stata confermata poco da da fonti della polizia e dalla procura della capitale francese. A Milano torna Party Like a Deejay, grande festa di musica X Leggi anche › Nicolas Winding Refn: “Le donne sono l’unica speranza nel mio film di 13 ore” Kavinsky, celebre DJ francese, è morto a 50 anni a Parigi. Chi era e il significato del nome. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Autore del celebre brano "Nightcall", l'artista è stato trovato morto nella sua casa di Parigi

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