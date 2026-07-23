Trovato morto nella sua casa un talent scout di Jeffrey Epstein

Da novella2000.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un talent scout coinvolto nelle attività di Jeffrey Epstein è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Daniel Siad, noto per aver reclutato donne per Epstein, il cui nome appare in vari documenti dell'inchiesta, è deceduto recentemente. La causa della morte non è stata resa nota. Siad era stato collegato alle operazioni dell'imprenditore statunitense in molteplici rapporti ufficiali. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

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Daniel Siad, un talent scout che reclutava donne per Jeffrey Epstein, è stato trovato morto. Daniel Siad, lo scout di modelle il cui nome compare in numerosi documenti dell’inchiesta su Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua abitazione nei pressi di Parigi. Aveva 69 anni ed era finito sotto indagine in Francia con accuse di stupro e altri reati nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procura specializzata nella lotta alla tratta di esseri umani. La notizia arriva mentre il suo nome continuava a emergere dai cosiddetti Epstein Files, i documenti declassificati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, nei quali Siad compare in oltre mille pagine di corrispondenza e materiale investigativo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Model recruiter who introduced women to Jeffrey Epstein found dead

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